Unfälle : Junger Mann bei Bahnunfall tödlich verletzt

von dpa

28. Januar 2019, 11:17 Uhr

Ein 18-jähriger Mann ist bei einem Bahnunfall an der ICE-Strecke Berlin-Hamburg nahe Ludwigslust ums Leben gekommen. Der junge Mann war in der Nacht zum Sonntag zu Fuß an den Gleisen unterwegs und wurde vermutlich vom Sog eines vorbeifahrenden Zuges erfasst, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beim Aufprall habe er sich schwerste Kopfverletzungen zugezogen. Erst der Lokführer eines nachfolgenden Zuges habe den leblosen Körper an der Bahnstrecke entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Diese konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen, hieß es. Auf der Strecke Berlin-Hamburg fahren die Züge bis zu 230 Stundenkilometer schnell.