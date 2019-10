Brände : Junge Katze Ursache für Wohnhausbrand in Vorpommern

von dpa

24. Oktober 2019, 07:38 Uhr

Eine junge Katze hat ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Süderholz (Kreis Vorpommern-Rügen) mit einem Sachschaden von rund 20 000 Euro verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte, stieß das Jungtier eine brennende Kerze im Obergeschoss eines Hauses um, während die Familie unten beim Abendbrot saß. Die Löschversuche des Vaters blieben erfolglos. Die Eltern und ihre beiden Kinder mussten am Mittwochabend aus dem Haus fliehen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Polizisten fanden zudem geringe Mengen Marihuana, so dass auch wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt wird.