Unfälle : Junge bei Wildunfall verletzt

von dpa

24. Februar 2020, 14:30 Uhr

Bei einem Wildunfall bei Picher (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein neun Jahre alter Junge leicht verletzt worden. Das Auto einer Frau stieß mit einem Reh zusammen am Montagmorgen, wie die Polizei mitteilte. Das Reh sprang in die Frontscheibe, durch die Glassplitter wurde der Junge leicht an der Hand verletzt. Er wurde von Einsatzkräften am Unfallort behandelt. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht.