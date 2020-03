Krankheiten : Jetzt zehn bestätigte Fälle von Corona-Infektionen in MV

von dpa

09. März 2020, 15:34 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es zwei neue Fälle von bestätigten Infektionen mit dem neuen Coronavirus. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Montag in Rostock berichtete, hat sich damit die Zahl der Betroffenen landesweit auf zehn erhöht. Den Angaben zufolge sei zuletzt ein Ehepaar aus dem Landkreis Rostock im Alter von 76 beziehungsweise 78 Jahren positiv getestet worden. Nach der Rückkehr aus Ägypten habe eine der beiden Personen Symptome der Erkrankung gezeigt und werde nun in einem Krankenhaus behandelt. Die andere Person befindet sich symptomfrei in häuslicher Isolierung.