Verbände : Jäger aus MV neuer Präsident des Deutschen Jagdverbandes

von dpa

07. Juni 2019, 14:10 Uhr

Der Vorsitzende des Landesjagdverbandes, Volker Böhning, ist beim Bundesjägertag in Berlin zum Präsidenten des Deutschen Jagdverbandes gewählt worden. Die rund 250 Delegierten wählten Böhning einstimmig zum Nachfolger von Hartwig Fischer, der nach acht Jahren Amtszeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidiert hat, wie der Verband am Freitag mitteilte. Böhning ist bereits seit 2011 Vizepräsident des Deutschen Jagdverbandes. In Mecklenburg-Vorpommern leben den Angaben zufolge anteilig die meisten Waidfrauen und -männer: Ein Jäger kommt dort auf 126 Einwohner. Der Deutsche Jagdverband ist der Dachverband von 15 Landesjagdverbänden und vertritt nach eigenen Angaben mehr als 249 000 Jäger. Der Verband ist eine anerkannte Naturschutzvereinigung.