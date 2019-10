Polizei : Innenministerium bezahlt IT-Studenten

Im Wettbewerb um IT-Nachwuchskräfte legt das Innenministerium eine Schippe drauf: Erstmals sind jetzt 18 Studenten bei der Landespolizei angestellt worden und bekommen ein Azubi-Gehalt, wie das Ministerium in Schwerin am Dienstag mitteilte. Sie absolvieren demnach ein duales IT-Studium an den Hochschulen Wismar und Stralsund oder an der Universität Rostock und absolvieren in der vorlesungsfreien Zeit Praktika bei der Landespolizei.

von dpa

01. Oktober 2019, 11:13 Uhr

Die Studiengänge reichen den Angaben zufolge von Informatik und Wirtschaftsinformatik über IT-Sicherheit, Angewandte Informatik, Elektrotechnik bis hin zur IT-Forensik. Der überwiegende Teil der eingestellten Nachwuchskräfte beginne im ersten Fachsemester, aber auch Studenten höherer Semester seien bei der Auswahlentscheidung berücksichtigt worden, hieß es. Das Angebot kommt an: Nach Angaben einer Sprecherin sind alle 18 zur Verfügung gestellten Plätze besetzt worden.

Nach dem Bachelor-Abschluss sollen die Teilnehmer des Programms unbefristet eingestellt werden. «Zu einer vierjährigen Tätigkeit bei der Landespolizei haben sich die Studierenden bereits zum Zeitpunkt der Einstellung verpflichtet», erklärte eine Ministeriumssprecherin. Ziel der Aktion sei es, adäquates Personal für die Landespolizei zu finden und zu halten.