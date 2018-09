Archiv : Infografiken September 2018

von svz.de

INFOGRAFIK 4. September

Im vergangenen Jahr wurden hierzulande insgesamt 797 postmortale Organspenden realisiert – 9,7 je eine Million Einwohner und damit deutlich weniger als noch 2011 mit 14,7. Wie die Grafik von Statista zeigt, hat sich die Zahl in einigen Bundesländern mehr als halbiert, wie etwa in Bremen. Einzig im Saarland stieg die Zahl laut Daten der Deutschen Stiftung Organtransplantation leicht.



Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte eine Widerspruchslösung bei der Organspende gefordert. Damit wäre jeder Bürger ein möglicher Spender bis ein Widerspruch von ihm selbst oder den Angehörigen vorliegt. Aktuell gilt in Deutschland die Entscheidungslösung.



Eine Studie des Deutschen Ärzteblattes hatte allerdings erst kürzlich ergeben, dass die sinkende Zahl der Organspenden hierzulande nicht am Mangel an potenziellen Spendern liegt, sondern an der Arbeit der Krankenhäuser, die die Spender zu selten als solche erkennen, berichtet Spiegel Online.

INFOGRAFIK 3. September

Seit zehn Jahren gibt es Chrome - zehn Jahre, die als Erfolgsgeschichte gelten können. Der Google-Browser kommt auf dem Desktop derzeit laut StatCounter auf einen Marktanteil von rund 68 Prozent. Von den einstmaligen Konkurrenten ist dagegen nur noch wenig übrig. Firefox und Internet Explorer kommen beide zusammen nur noch auf weniger als 20 Prozent. Der Versuch Mozillas, mit dem neuen Firefox Quantum wieder Boden gut machen, ist gescheitert. Microsofts neuer Browser, Edge, ist mit 3,9 Prozent weit davon entfernt eine Bedrohung für den Marktführer zu sein.

INFOGRAFIK 3. September

In Chemnitz demonstrierten am Wochenende etwa 4.500 Menschen auf einer gemeinsamen Demonstration von AfD, Pegida und Pro Chemnitz. Dem gegenüber standen 4.000 Teilnehmer der Veranstaltung „Chemnitz Nazifrei“. Und auch in deutschen Großstädten wie Hamburg und Berlin gingen tausende auf die Straße, um sich gegen Rechtsextremismus zu positionieren. Wie die Grafik von Statista zeigt, sehen Zweidrittel der Deutschen Rechtsextreme als große Gefahr für die Demokratie. Laut Umfragedaten des ZDF Politbarometers sind vor allem Anhänger von SPD und Grünen in Sorge, am geringsten ist der Anteil bei der AfD. Dabei sind die Befragten der Meinung, dass vor allem die Politik nicht genügend gegen Rechtsextreme tue.

