Archiv : Infografiken Oktober 2018

von svz.de

05. Oktober 2018, 14:23 Uhr

INFOGRAFIK 01. Oktober

Seit Donnerstag ist es beschlossene Sache: Die Fußball-EM 2024 findet in Deutschland statt. Mit zwölf zu vier Stimmen und einer Enthaltung setzte sich der DFB gegen den TFF, den türkischen Fußballverband, durch und erhielt so den Zuschlag für die übernächste Europameisterschaft. Und warum auch nicht, schließlich haben wir ja bereit die Infrastruktur. In neun von zehn der EM-Stadien durften wir schon Zeuge des Sommermärchens werden und das zehnte Stadion, die Heimstätte des Vereins Fortuna Düsseldorf steht ebenfalls bereits.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: