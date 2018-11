Archiv : Infografiken November 2018

von svz.de

07. November 2018, 10:11 Uhr

INFOGRAFIK 01. November

Die Geschlechterverhältnisse in den großen deutschen Parteien lassen zu wünschen übrig. So sind z. B. nur ein Viertel der CDU-Mitglieder weiblich - ein Missverhältnis wie es sich in verschiedenen Abstufungen in allen großen Parteien wiederfindet. Den größten Frauen-Anteil haben die Grünen mit rund 40 Prozent (PDF, S. 23). Die mit Abstand "männlichste" Partei ist die AfD mit nur 17 Prozent Frauen-Anteil.

