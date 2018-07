Infografiken Juli 2018

von svz.de

09. Juli 2018, 10:17 Uhr

INFOGRAFIK 03. Juli

In jeder dritten Familie hierzulande spielt körperliche Aktivität in der Freizeit keine Rolle. Dabei scheint das Körpergewicht der Eltern eine Rolle zu spielen: 58 Prozent sind übergewichtig, 22 Prozent davon sogar adipös – dabei sind Väter deutlich häufiger betroffen als Mütter. Die Daten gehen aus der aktuellen AOK-Familienstudie hervor, für die die Krankenkasse knapp 5.000 Familien zu ihren Lebensumständen befragte.



Demnach nimmt mit steigendem Gewicht der Eltern auch die Bewegung ab, wie die Grafik von Statista zeigt. Sind es in Familien mit normalgewichtigen Eltern 25 Prozent, bei denen Bewegung keine Rolle spielt, steigt der Wert in Familien mit adipösen Eltern auf 43 Prozent.

INFOGRAFIK 02. Juli

Mehr Infografiken finden Sie bei Statista

Der aktuelle Streit in der Union um Flüchtlinge und Asylbewerber droht die Schwesternparteien zu entzweien. Die bayerische CSU spricht sich für eine Verschärfung der Politik auf nationaler Ebene aus, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will auf EU-Ebene nach Lösungen suchen. Laut einer aktuellen Umfrage von Infratest Dimap trifft sie damit eher den Nerv der Wahlberechtigten. Insgesamt sprechen sich 75 Prozent der Befragten für eine europäische Lösung aus – bei den Grünen ist der Anteil mit 90 Prozent am größten, bei der AfD mit 32 Prozent am geringsten. Allerdings, wenn es um die Umsetzung von Maßnahmen geht, glauben nur 36 Prozent, dass sich diese auch in naher Zukunft umsetzen lassen, wie die Grafik von Statista zeigt.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: