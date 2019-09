Unfälle : In diesem Jahr bislang 25 Menschen im Nordosten ertrunken

von dpa

12. September 2019, 16:52 Uhr

In den ersten acht Monaten des Jahres sind in Mecklenburg-Vorpommern 25 Menschen ertrunken. Deutschlandweit seien im Vergleich zum Vorjahr über 90 Menschen weniger ertrunken, wie ein Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mitteilte. «Die Statistik zeigt jedoch auch: sobald es heiß wird, gehen die Leute - oft zu sorglos - ins Wasser», sagte DLRG-Präsident Achim Haag. Menschen ertrinken vorwiegend, weil sie ihre eigene Leistungsfähigkeit überschätzten oder in unbewachten Gewässern schwimmen. Unfallschwerpunkte sind laut DLRG Seen und Flüsse. Die Nord- und Ostseeküste sei relativ sicher, da dort zumindest in den Sommermonaten Rettungsschwimmer Schlimmeres verhindern könnten.