Arbeitsmarkt : Im Januar 5400 Arbeitslose mehr als im Dezember in MV

Saisonbedingt stieg die Zahl der Arbeitslosen im Nordosten an im Januar. Unter den ostdeutschen Bundesländern hat MV die höchste Arbeitslosenquote. In wenigen Monaten soll sich die Situation wieder verbessern.

von dpa

30. Januar 2020, 12:50 Uhr

Die Zahl der Arbeitslosen in Mecklenburg-Vorpommern ist im Januar um 5400 auf 63 500 gestiegen. Das teilte die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Kiel mit. Die Erwerbslosenquote kletterte demnach von 7,1 auf 7,7 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 8,5 Prozent. Auftragsrückgänge im Baugewerbe, weniger Tourismus und auslaufende Arbeitsverträge zum Jahresende seien verantwortlich für den jahrestypischen Anstieg, hieß es.

Im Januar 2019 waren 5900 Menschen mehr arbeitslos als in diesem Monat. Erstmals seit der Wiedervereinigung sei die Arbeitslosigkeit im Januar landesweit unter 65 000, sagte die Chefin der Regionaldirektion Nord, Margit Haupt-Koopmann. Zudem sei der Anstieg zwischen Dezember und Januar noch nie so gering gewesen.

Mit 5,6 Prozent hat der Landkreis Rostock die geringste Arbeitslosenquote, im Landkreis Vorpommern-Rügen war sie mit 10 Prozent am höchsten. In den eher strukturschwächeren Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte lag die Arbeitslosenquote erstmals seit der Wiedervereinigung in einem Januar unter zehn Prozent (jeweils 9,3 Prozent).

Neben einer geringeren Saisonabhängigkeit der Tourismusbranche forderte die Vereinigung der Unternehmensverbände für Mecklenburg-Vorpommern eine Stärkung der Unternehmen aus Forschung, Entwicklung und Innovation.

Haupt-Koopmann unterstrich die Bedeutung der Pflegebranche. Demnach ist jeder fünfte sozialversicherungspflichtige Job im Nordosten im Pflege-Sektor, in keinem anderen Bundesland sei die Zahl so hoch.

Trotz des Anstiegs blickt die Chefin der Regionaldirektion positiv auf das neue Jahr. Ab März geht sie von einem Abbau der Arbeitslosigkeit aus - sofern es nicht zu einem längeren Wintereinbruch komme.

Positiv bewerte Haupt-Koopmann auch die Entwicklung bei den Langzeitarbeitslosen. Diese seien um 2500 auf 19 400 zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Wer mindestens ein Jahr keine Arbeit hat, gilt als langzeitarbeitslos.

Im Bundesvergleich liegt Mecklenburg-Vorpommern mit einer Arbeitslosenquote von 7,7 Prozent auf dem drittletzten Platz, nur in Berlin (8,2 Prozent) und Bremen (10,3 Prozent) ist sie noch höher.