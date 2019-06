Agrar : Hohe Waldbrandgefahr: Entspannung zum Wochenende erwartet

Vor aktuell hoher Waldbrandgefahr hat das Agrarministerium gewarnt. Nachdem Anfang der Woche bereits im Landkreis Vorpommern-Greifwald mit der Waldbrandstufe 4 die zweithöchste Gefahrenstufe ausgerufen wurde, sei dies am Donnerstag im Landkreis Mecklenburgische-Seenplatte geschehen, teilte das Ministerium in Schwerin mit.

von dpa

06. Juni 2019, 11:39 Uhr

In den übrigen Landkreisen gelte weiterhin überwiegend die Gefahrenstufen 3, was eine mittlere Gefahr bezeichne. Mit einer Entspannung der Situation rechne die Waldbrandzentrale in Mirow ab Freitag. Dann soll Wetterprognosen zufolge eine Regenfront durch Mecklenburg-Vorpommern ziehen und das Waldbrandrisiko deutlich mindern, hieß es.

In diesem Jahr gab es den Angaben zufolge in Mecklenburg-Vorpommern bislang 29 Waldbrände auf einer Fläche von etwa 7,5 Hektar. Im Jahr 2016 seien es im gesamten Jahr 25 Brände auf einer Fläche von 7,7 Hektar gewesen. In trockenen und heißen 2018 brannte es im Land 89 Mal in Wäldern, mehr als 30 Hektar waren betroffen.