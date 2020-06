Parteien : Hoffmeister zieht sich von Kandidatur für CDU-Vorsitz zurück

Mecklenburg-Vorpommerns Justizministerin Katy Hoffmeister hat ihre Kandidatur für den CDU-Landesparteivorsitz zurückgezogen. Sie beabsichtige damit jedoch nicht, ihre politischen Ambitionen aufzugeben, sagte sie am Dienstag in Schwerin. Die 47-Jährige deutete eine Kandidatur für den Landtag im kommenden Jahr an. In dieser Legislaturperiode werde sie Justizministerin bleiben.

von dpa

09. Juni 2020, 14:40 Uhr

Durch den Verzicht Hoffmeisters ist der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor der bislang einzige Anwärter auf den CDU-Landesvorsitz. Einen Termin für einen Parteitag gibt es noch nicht. Bis zur Neuwahl führt der Bundestagsabgeordnete Eckhardt Rehberg die Partei kommissarisch.

Die Neuwahl des CDU-Chefs ist nötig, weil der bisherige Partei- und Fraktionsvorsitzende Vincent Kokert Ende Januar seinen Rückzug aus der Politik angekündigt hatte. Als neuen Chef der Landtagsfraktion wurde Ende Februar der 55 Jahre alte Torsten Renz gewählt.