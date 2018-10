Notfälle : Hilfloser Mann dank Telefonnummer identifiziert und gerettet

von dpa

11. Oktober 2018, 14:02 Uhr

Obwohl sich ein hilfloser Mann in Schwerin nicht mehr am Telefon verständlich machen konnte, wurde ihm geholfen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war am Notruf-Telefon am Mittwoch nur ein Stöhnen zu hören. Lediglich die Telefonnummer war bekannt, so dass die Polizei den Anschlussinhaber feststellen lassen konnte. Unter der angegebenen Adresse im Stadtteil Krebsförden fanden Berufsfeuerwehr, Rettungsdienst und Polizei nach der Notöffnung der Wohnungstür einen 54-Jährigen, der bereits nicht mehr ansprechbar war. Er wurde ins Klinikum gebracht, während die Feuerwehr ein neues Türschloss einbaute.