Notfälle : Hilfeschreie im Wockersee: Suche mit Hubschrauber und Booten

von dpa

14. August 2019, 06:47 Uhr

Einsatzkräfte haben in der Nacht zum Mittwoch den Wockersee in Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) abgesucht. Passanten hätten zuvor laute Hilfeschreie gehört, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Mit einem Hubschrauber, Tauchern und mehreren Booten sei der See mehrere Stunden lang abgesucht worden, allerdings ohne Ergebnis. In der Nacht wurde die Suche dann vorerst abgebrochen. Erst am Vormittag soll weitergesucht werden. Zuvor hatte der Radiosender «Ostseewelle» über den Vorfall berichtet.