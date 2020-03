Krankheiten : Heimspiel von Hansa Rostock gegen Braunschweig findet statt

Das Heimspiel von Hansa Rostock in der 3. Fußball-Liga gegen Eintracht Braunschweig an diesem Montagabend (19.00 Uhr) findet statt. Das teilte der Verein am Montag auf Anfrage mit. Hansa Rostock stehe im Kontakt mit dem Gesundheitsamt, sagte eine Vereinssprecherin am Montag. Solange es keine andere Anweisungen gebe, bleibe es bei der Ansetzung.

von dpa

09. März 2020, 11:17 Uhr

Am Vortag hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen abzusagen. Oberstes Ziel sei es, die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen. Von solchen Absagen könnten unter anderem Sportveranstaltungen, Messen oder Konzerte betroffen sein.