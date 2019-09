Notfälle : Havarierte Segler im Greifswalder Bodden aus Seenot gerettet

Zwei Segler sind auf dem Greifswalder Bodden aus Seenot gerettet worden. Ihnen kam am Donnerstag ein Seenotrettungsboot der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) sowie ein Rettungshubschrauber zu Hilfe, wie die Seenotretter am Freitag mitteilten. In das Segelboot sei bei starkem Seegang und Windböen von bis zu 49 Stundenkilometern Wasser eingedrungen. Zudem habe einer der Segler eine stark blutende Wunde im Gesicht erlitten. Eine stabile Kommunikationsverbindung mit dem Havaristen sei nicht aufzubauen gewesen.

von dpa

06. September 2019, 12:33 Uhr

Erst mit Hilfe der Seenotküstenfunkstelle Bremen Rescue Radio, die die gesamte Schifffahrt in dem Seegebiet um erhöhte Aufmerksamkeit bat, gelang es den Angaben zufolge, die genaue Position des Segelbootes drei Kilometer östlich von Palmer Ort auf Rügen zu ermitteln. Der Hubschrauber brachte einen Arzt zu dem Verletzten, der dann mit dem Seenotrettungskreuzer zu einem Krankenhaus gebracht wurde. Das Segelboot sei mit dem Skipper an Bord nach Stahlbrode geschleppt worden.