Fußball : Hansas Neuer Vollmann bremst: Bin noch kein Führungsspieler

Hansa Rostocks Neuzugang Korbinian Vollmann hat das euphorische Umfeld des einstigen Fußball-Bundesligisten vor zu großen Erwartungen an ihn gewarnt. «Der Trainer hat das klar gesagt. Ich war in der 2. Liga kein Führungsspieler, also in diese Rolle werde ich reinwachsen müssen», sagte der 25 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler der «Ostsee-Zeitung» Rostock (Dienstag). «Ich bin kein Lautsprecher über 90 Minuten hinweg, aber beim Pushen bin ich schon dabei.»

von dpa

02. Juli 2019, 15:07 Uhr

Vollmann war in der Sommerpause vom Zweitligisten SV Sandhausen zu den Hanseaten gekommen. Der vielseitig einsetzbare Profi ist mit 88 Zweitliga-Einsätzen neben dem 33 Jahre alten Defensiv-Srategen Kai Bülow, der es auf 272 Zweit- und 29 Bundesliga-Spiele bringt, mit der erfahrenste im neu formierten Kader von Trainer Jens Härtel.

Bülow und Vollmann haben mit dem Drittligisten am Dienstag ein fünftägiges Trainingslager im niedersächsischen Barsinghausen bei Hannover begonnen. Lukas Scherff (Kreuzbandriss) und Paul Wiese (Schlüsselbeinbruch) sind nicht dabei. «Neben Training und Tests geht es vor allem darum, als Mannschaft zusammenzuwachsen», sagte Härtel.

Am Nachmittag stand in der Sportschule des Landesfußballverbandes die erste Trainingseinheit auf dem Programm. Zum Programm des viertägigen Camps gehören auch zwei weitere Testspiele. Am Mittwoch ist der westdeutsche Regionalligist SV Rödinghausen in Barsinghausen der Gegner, am Samstag gastieren die Mecklenburger beim Bundesligisten VfL Wolfsburg.