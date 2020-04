Krankheiten : Hansa Rostock will nach Ostern wieder trainieren

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock will nach Ostern in der nächsten Woche wieder ins Training einsteigen. Das teilte der Club am Dienstag mit. Demnach dürfe die Profi-Mannschaft von Trainer Jens Härtel «nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden und dem Gesundheitsamt der Hansestadt Rostock» nach jetzigem Stand wieder trainieren. Wegen der Corona-Pandemie waren die Profis am 17. März in den Zwangsurlaub geschickt worden und hatten sich seitdem individuell fit gehalten.

von dpa

07. April 2020, 15:33 Uhr

Hansa werde neben den behördlichen Auflagen «auch eigene Sicherheitsvorkehrungen treffen, um die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln vor, während und nach dem Trainingsbetrieb sicherzustellen», heißt es in der Mitteilung. Im Nachwuchsbereich ist der Trainingsbetrieb weiterhin eingestellt.