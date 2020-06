Fußball : Hansa Rostock vor «Endspiel» in Würzburg zuversichtlich

Hansa Rostock steht in der 3. Fußball-Liga vor einem «Endspiel». Denn sollte die Partie am heutigen Samstag bei den Würzburger Kickers nicht mit einem Sieg für das Team von Jens Härtel enden, können die Mecklenburger zumindest den direkten Aufstieg in die 2. Liga abschreiben. «Für uns ist es ein Endspiel», sagte der 51 Jahre alte Coach. «Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Ansonsten wird es nicht mehr möglich sein, noch mal richtig anzugreifen.»

von dpa

27. Juni 2020, 03:33 Uhr

Der Trainer bleibt aber optimistisch: «Wir sind in der Lage, jede Mannschaft in dieser Liga zu schlagen.» Definitiv fehlen wird in Würzburg Rostocks Angreifer Nico Granatowski, der eine Fußprellung erlitten hat. Auch Granatowskis Sturmkollegen John Verhoek (Rippe) und Aaron Opoku (Fuß) sind angeschlagen, könnten aber rechtzeitig fit werden. Das Hinspiel gegen die Kickers hatte Hansa durch ein Eigentor des Würzburgers Luca Pfeiffer glücklich mit 1:0 gewonnen.