Fußball : Hansa Rostock verliert Test beim HSV mit 0:1

Fußball-Drittligist Hansa Rostock musste in seinem dritten Testspiel in Vorbereitung auf die neue Saison die erste Niederlage hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel unterlag am Sonntag beim Zweitligisten Hamburger SV mit 0:1 (0:0). Das Tor erzielte in der 90. Minute Abwehrspieler Stephan Ambrosius. In der an Höhepunkten armen Partie im Volksparkstadion waren Zuschauer nicht zugelassen.

von dpa

09. August 2020, 17:10 Uhr