Fußball : Hansa Rostock spielt gegen Grasshoppers Zürich 1:1

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat im dritten und letzten Testspiel im Trainingslager im türkischen Belek den dritten Sieg verpasst. Das Team von Trainer Jens Härtel spielte am Samstag gegen den Schweizer Zweitligisten Grasshoppers Zürich 1:1 (1:0). Mirnes Pepic (23. Minute/Handelfmeter) erzielte das Tor für die Mecklenburger, die am Sonntag in die Heimat zurückfliegen.

von dpa

11. Januar 2020, 15:22 Uhr

In den beiden vorangegangenen Tests des einwöchigen Camps hatten die Hanseaten den Schweizer Meister Young Boys Bern mit 2:1 (2:0) bezwungen und gegen den türkischen Zweitligisten Eskisehirspor Kulübü mit 3:0 (0:0) gewonnen.

Die Generalprobe vor dem Liga-Auftakt bestreiten die Hanseaten am 17. Januar (13.00 Uhr) auf einem Platz in der Rostocker Kopernikusstraße gegen den dänischen Erstligisten Lyngby BK. Das erste Ligaspiel des neuen Jahres findet am 24. Januar (19.00 Uhr) im heimischen Ostseestadion gegen den Halleschen FC statt.