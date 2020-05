Fußball : Hansa Rostock spielt beim Drittliga-Neustart in Zwickau

Die Drittliga-Fußballer von Hansa Rostock treten beim Neustart der 3. Liga am 30. Mai beim Tabellen-17. FSV Zwickau an. Die Partie der achtplatzierten Mecklenburger wird um 14.00 Uhr angepfiffen, teilte Hansa am Donnerstag mit. Ebenfalls zeitgenau angesetzt ist das Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim. Die Rostocker empfangen den Zweiten am 2. Juni um 20.30 Uhr.

von dpa

21. Mai 2020, 14:04 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will die Saison in der 3. Liga bis zum 4. Juli abschließen. Das teilte der DFB mit, nachdem die Entscheidung im Präsidium per Umlaufverfahren fixiert worden war. Die Clubs waren bereits am späten Mittwochabend per E-Mail unterrichtet worden.