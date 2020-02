Fußball : Hansa Rostock: Mit Sieg gegen Ingolstadt Anschluss nach oben

Hansa Rostock will heute (14.00 Uhr/NDR Fernsehen live) mit einem Sieg gegen den FC Ingolstadt Anschluss an das obere Tabellendrittel der 3. Fußball-Liga finden. «Jetzt kommt der Zweite, gegen den wir unbedingt gewinnen wollen. Allgemein sind noch reichlich Punkte zu vergeben, es ist alles noch möglich», sagte Torhüter Markus Kolke zur Ausgangssituation im Duell der beiden einstigen Bundesligisten. Hansa zählt mit sechs Siegen zu den heimstärksten Teams der Liga, die «Schanzer» schwächelten zuletzt mit zwei Niederlagen in Folge.

von dpa

22. Februar 2020, 10:05 Uhr

Die Rostocker gehen mit Personalsorgen in die Partie. «Kai Bülow ist wieder locker ins Training eingestiegen, aber noch keine Option. Nikolas Nartey trainiert wieder voll mit, ihm fehlt aber noch der Rhythmus», sagte Trainer Jens Härtel. Auch Offensivmann Rasmus Pedersen wird wegen eines Magen-Darm-Virus fehlen.