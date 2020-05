Fußball : Hansa Rostock gut gerüstet: In Zwickau ohne Sonnenberg

Hansa Rostock kann den Re-Start in der 3. Fußball-Liga am Samstag (14.00 Uhr) beim FSV Zwickau nahezu in Bestbesetzung antreten. «Bis auf Nik Omladic und Paul Wiese sind alle an Bord. Wir können aus dem Vollen schöpfen», sagte Trainer Jens Härtel am Donnerstag in Rostock. Mittelfeldspieler Omladic fehlte verletzungsbedingt schon vor dem zwischenzeitlichen Abbruch des Spieljahres. Abwehr-Talent Wiese ist ohnehin nur Ergänzungsspieler und derzeit vor allem mit seinen Abiturprüfungen beschäftigt.

von dpa

28. Mai 2020, 12:56 Uhr

Das Abwehrzentrum muss Härtel neu besetzen, da Innenverteidiger Sven Sonnenberg nach der fünften Gelben Karte für ein Spiel gesperrt ist. So dürften Kapitän Julian Riedel und Max Reinthaler das Duo in der Rostocker Defensivzentrale bilden.

Härtel sieht sein Team für den Re-Start gerüstet. «Wir haben eine gute Woche in Quarantäne absolviert. Heute durften die Spieler etwas ausschlafen. Wir sind fokussiert auf die bevorstehende Aufgabe», sagte der 50-Jährige. Er erwartet bei den abstiegsgefährdeten Sachsen, für die er einst selbst spielte, eine schwierige Aufgabe: «Zwickau ist zuletzt unten reingerutscht. Sie werden sicherlich mit viel Mentalität versuchen, die Partie für sich zu entscheiden.»