Fußball : Hansa Rostock feiert vierten Sieg in Serie: 4:0 gegen Jena

Mit dem vierten Sieg in Serie hat der FC Hansa Rostock seine Ambitionen auf die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga nachhaltig untermauert. Das Team von Trainer Jens Härtel bezwang am Mittwoch im heimischen Ostseestadion den bereits als Absteiger feststehenden FC Carl Zeiss Jena 4:0 (3:0) und festigte den vierten Tabellenrang in der 3. Fußball-Liga. Pascal Breier (16./44. Minute), Maximilian Ahlschwede (45.+1/Foulelfmeter) und Rasmus Pedersen (87.) erzielten die Tore für die Hanseaten.

von dpa

17. Juni 2020, 22:33 Uhr

Mit der frühen Führung erwischten die im Vergleich zum 1:0 bei 1860 München auf sechs Positionen veränderten Hausherren, bei denen der wieder genesene Mittelfeldspieler Nikolas Nartey in der Startelf stand, einen Auftakt nach Maß. Mittelstürmer Breier nutzte einen kapitalen Schnitzer der Jenaer Defensive zu seinem 13. Saisontreffer.

Max Reinthaler hätte nach einer halben Stunde bereits die Vorentscheidung besorgen können. Der Innenverteidiger fand mit einem Kopfball aber erst seinen Meister in Jenas Keeper Jo Coppens. Dann traf er ebenfalls per Kopf nur den rechten Pfosten.

Die Thüringer mühten sich und wirkten trotz des Rückstands keineswegs konsterniert. Wirklich torgefährliche Aktionen bekam der abgeschlagene Tabellenletzte allerdings nur selten zustande. Breiers zweites Tor und Ahlschwedes Treffer vom Punkt kurz vor der Pause sorgten bereits zur Halbzeit für die Vorentscheidung.