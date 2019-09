Fußball : Hansa ohne Riedel nach Braunschweig: Auch Öztürk fehlt

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat vor dem Auswärtsspiel am kommenden Sonntag (14.00 Uhr) bei Eintracht Braunschweig personelle Probleme in der Defensive. Kapitän Julian Riedel laboriert weiter an einer Innenbandverletzung, die ihn schon in den beiden vergangenen Ligaspielen und im Landespokal zum Pausieren zwang. Auch der Mittelfeld-Abräumer Tanju Öztürk fällt verletzungsbedingt aus. «Beide haben noch Schmerzen», sagte Hansa-Trainer Jens Härtel am Freitag.

von dpa

13. September 2019, 13:27 Uhr

Dafür könnten in den Reihen der Mecklenburger einige der Neuzugänge zu ihren Debüts kommen. «Bei Nik Omladic und Rasmus Pedersen sieht man schon die Qualität. Innerhalb von 14 Tagen kann aber nicht direkt alles umgesetzt werden. Trotzdem sind alle gut dabei», sagte Härtel. Der zum Ende der Transferperiode verpflichtete Slowene Omladic hatte seine Karriere in Deutschland einst bei den Braunschweigern begonnen.

Die beiden ordentlichen Auftritte bei Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt (2:2) und gegen Preußen Münster (1:0) stimmen die Hanseaten zuversichtlich, auch beim stark gestarteten Tabellenführer punkten zu können. «Wir können aus einer Art Außenseiterrolle heraus agieren und wollen das Spiel gewinnen», sagte der Hansa-Coach.