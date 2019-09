Bau : Häuser sollen mit Holz aufgestockt werden

Bauminister Christian Pegel (SPD) will verstärkt Holz für die Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum in den Ballungszentren und touristischen Regionen nutzen. Holz sei klimafreundlich und leicht, sagte Pegel der Deutschen Presse-Agentur. «Daher eignet es sich insbesondere bei Aufstockungen und Umbaumaßnahmen.» Eine Aufstockung mit Holzbaustoffen bringe häufig weniger Gewicht mit sich, so dass die Statik weniger belastet werde und das vorhandene Gebäude nicht teuer verstärkt werden müsse.

28. September 2019, 09:24 Uhr

Die Bauminister der Länder hatten sich bei ihrem jüngsten Treffen in Kiel dafür ausgesprochen, dass Holz künftig in größeren Höhen verbaut werden darf. Bisher ist dies nur bis zu 13 Metern möglich. Diese Grenze soll auf 21 Meter steigen.