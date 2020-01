Bau : Großspende für Staatliches Museum Schwerin

von dpa

21. Januar 2020, 12:58 Uhr

Das Staatliche Museum Schwerin will mit Hilfe einer Fünf-Millionen-Euro-Spende der Dorit & Alexander Otto Stiftung (Hamburg) das Galeriegebäude aus dem 19. Jahrhundert modernisieren und die Ausstellungsfläche vergrößern. Das Land gibt 1,25 Millionen Euro dazu, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag bei der Vertragsunterzeichnung mit Alexander Otto in Schwerin sagte. Von 2021 bis 2023 sollen ein neues Treppenhaus angebaut, Depots in Ausstellungsräume umgewandelt, der Eingangsbereich neu gestaltet und das gastronomische Angebot verbessert werden. Während der Bauarbeiten werde das Museum von Mai 2021 bis August 2023 geschlossen. Es ist für seine Sammlung niederländischer Malerei des 17. Jahrhunderts bekannt.