Gesundheit : Grippewelle hat Nordosten erreicht: Impfung noch sinnvoll

Die Grippewelle hat Mecklenburg-Vorpommern erreicht. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Mittwoch berichtete, wurden in der vergangenen Woche 419 neue Influenza-Infektionen gemeldet. In den zwei Wochen zuvor waren es noch 181 beziehungsweise 138 Neumeldungen gewesen.

von dpa

12. Februar 2020, 11:43 Uhr

Damit seien dem Amt seit Oktober vergangenen Jahres 1044 Influenza-Infektionen gemeldet worden. Damit lägen die Meldezahlen momentan unter den Zahlen der Saison 2018/2019 mit 1527 und der Saison 2017/18 mit 1469. Ein grippebedingter Todesfall sei bislang nicht gemeldet worden.

Wie der Leiter der Abteilung für Tropenmedizin und Infektiologie der Unimedizin Rostock, Emil Reisinger, erklärte, sei auch jetzt noch eine Grippeschutzimpfung zu empfehlen. Üblicherweise dauere eine Grippewelle bis April. «Wer sich jetzt noch impfen lässt, ist zehn Tage später geschützt.»