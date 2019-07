Umwelt : Gewerkschaft sieht Wald bedroht und will mehr Aufforstung

von dpa

23. Juli 2019, 11:46 Uhr

Angesichts von Trockenheit und Hitze sieht die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) die Wälder im Nordosten akut bedroht. «Der heimische Wald bekommt den Klimawandel längst zu spüren. Bei Fichten, Kiefern und Tannen geht es langfristig ums Überleben», sagte Bezirkschef Jörg Reppin, dessen Gewerkschaft auch die Forstarbeiter vertritt. Wegen des Wasserstresses und weil Schädlinge in der Witterung länger lebten als üblich, könnten die Ausfälle bei der Holzernte in einigen Jahren massiv sein, warnt Reppin. Es bräuchte eine breite Aufforstung von Mischwäldern, weil diese mit Schädlingen besser zurecht kämen als Monokulturen. Außerdem brauche es mehr Forstarbeiter: «Der Waldumbau ist eineMammutaufgabe, für die man qualifizierte und ordentlich bezahlte Fachkräfte braucht.» Agrarminister Till Backhaus (SPD) hatte Anfang Juli angekündigt, dass von diesem Jahr an 30 statt wie bisher 20 Forstwirte pro Jahr ausgebildet werden sollen.