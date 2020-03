Gesellschaft : Geste des Zusammenhalts: Applaus am offenen Fenster

Schöne Geste des Zusammenhalts: Nach dem Vorbild von Ländern wie Italien und Spanien haben auch in Hamburg am Dienstagabend Menschen an offenen Fenstern und Balkonen applaudiert. Sie wollten damit all jenen danken, die die Versorgung und Sicherheit während der Corona-Krise aufrecht erhalten.

von dpa

18. März 2020, 12:37 Uhr

«Lasst uns mit einer Geste zusammenhalten und unseren Ärzten, Sanitätern, Krankenpflegern und all den Helden, die gerade jetzt für unsere Gesundheit und für unsere Sicherheit sorgen, am Dienstag um 21 Uhr mit einem Applaus nach spanischen Vorbild danken», steht in dem Post, der derzeit auf WhatApp, Facebook und Twitter die Runde macht und tausendfach geliked und weitergeleitet wird. Es gibt bereits Aufrufe, diese Aktion jetzt jeden Abend fortzuführen.