Handel : Geschäfte in Mecklenburg-Vorpommern wieder geöffnet

Nach mehrwöchiger Zwangsschließung haben am Montagmorgen in Mecklenburg-Vorpommern viele Läden des Einzelhandels wieder geöffnet. Die von der Landesregierung in der Vorwoche beschlossenen Lockerungen der Corona-Schutzvorkehrungen erlauben im Nordosten nahezu allen Geschäften, Kunden einzulassen, auch den Ladenstraßen der Einkaufscenter. Lebensmittelgeschäfte und Supermärkte waren von den Schließungen zuvor ausgenommen.

von dpa

20. April 2020, 11:04 Uhr

Die nutzbare Verkaufsfläche je Geschäft wurde auf maximal 800 Quadratmeter beschränkt. Deshalb mussten größere Handelsunternehmen unter Hinweis auf technische Umbauten ihre Kunden am Vormittag zum Teil auf spätere Öffnungen vertrösten. An vielen Eingangstüren wachten Mitarbeiter darüber, dass nur eine begrenzten Anzahl von Kunden Zutritt bekam, um die Abstandsregeln einzuhalten.

Bau- und Gartenmärkte hatten im Nordosten vorfristig schon am Samstag wieder ihre Türen öffnen dürfen, was Heimwerker und Gartenfreunde ausnutzten. Der Andrang war enorm.