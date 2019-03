Unfälle : Geländewagen überschlägt sich auf A20: Zwei Verletzte

von dpa

13. März 2019, 08:40 Uhr

Bei einem Unfall auf der Autobahn 20 bei Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) sind am Mittwoch zwei Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg sagte, war der Geländewagen kurz nach dem Überholen eines Lastwagens ins Schleudern geraten und hatte sich überschlagen. Rettungskräfte hätten die Insassen geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details sowie die Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.