Agrar : Geflügelverband will Herkunftskennzeichen von Fleisch

Der Geflügelwirtschaftsverband Mecklenburg-Vorpommern fordert eine Kennzeichnung des Fleischs, das in Restaurants, Kantinen und Imbissen angeboten wird. Etwa 60 Prozent des in Deutschland verzehrten Geflügelfleischs werden laut Verband nicht im Lebensmitteleinzelhandel, sondern in der Gastronomie verkauft. Dem Verbraucher bleibe die Herkunft verborgen. «Mit jedem importierten Kilogramm Geflügelfleisch aus Osteuropa kommt weniger Tierschutz nach Deutschland», sagte Verbandsgeschäftsführerin Silvia Ey am Mittwoch am Rande der Jahresmitgliederversammlung auf dem Thünengut Tellow (Landkreis Rostock).

24. April 2019, 15:12 Uhr

Da sich Deutschland nicht selbst mit Geflügel versorgen könne, komme Fleisch oft aus Ländern mit geringeren Tierschutzstandards. Zum Auftakt der Versammlung wurde gewählt: Die Delegierten bestätigten die Vorsitzende Marion Dorn sowie Vorstandsmitglied Michaela Gielow in ihren Ämtern.