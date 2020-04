Regierung : Gastgewerbe in MV drängt auf baldigen Neustart

Das Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern sieht in der befristeten Senkung der Mehrwertsteuer für die Branche einen ersten Schritt, den Unternehmen über die Corona-Krise zu helfen, vermisst aber weiterhin ein klares Signal für den Neubeginn. «Wir warten auf ein Startzeichen, wann und wie es in Gaststätten und Hotels weitergehen soll», sagte der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes MV, Lars Schwarz, am Donnerstag. Unmittelbar vor einem Spitzengespräch zwischen Tourismus- und Hotellerieverbänden sowie Landesregierung appellierte er an die Politik, die Möglichkeiten für eine rasche Wiederöffnung von Hotels und Gaststätten zu nutzen.

von dpa

23. April 2020, 10:58 Uhr

«Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern die bundesweit geringste Infektionsquote. Es gibt keine nachvollziehbaren Argumente dagegen, die Häuser unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften schrittweise zu öffnen, zunächst etwa für die heimische Bevölkerung», sagte Schwarz. Er verwies auf ein 21 Seiten umfassendes Konzept dazu, das beide Verbände der Landesregierung übermittelt hatten. «Wir erwarten, dass man unsere Vorschläge ernsthaft prüft und mit uns einen Ausweg aus der Krise findet. Unternehmer und Mitarbeiter brauchen endlich eine Perspektive», betonte Schwarz. Die bisherigen Reaktionen der Regierung seien aber ernüchternd gewesen, beklagte er.