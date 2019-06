Unfälle : Fünfjähriger fällt in Gartenteich: Zustand kritisch

von dpa

22. Juni 2019, 11:52 Uhr

Ein fünfjähriger Junge ist bei Teterow (Landkreis Rostock) in einen Gartenteich gefallen und ringt um sein Leben. Der Stiefvater habe das Kind am Freitagabend im Teich auf dem Grundstück der Familie in Kämmerich gefunden und herausgezogen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Junge sei nicht mehr ansprechbar gewesen. Ein Notarzt habe ihn erfolgreich reanimiert. Der Junge wurde dann mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Rostock gebracht. Der Zustand des Kindes sei kritisch, hieß es. Er sei kurz unbeaufsichtigt gewesen, als es zu dem Unglück kam.