Unfälle : Fünf Schwerverletzte bei Unfall auf dem Darß

von dpa

16. August 2019, 12:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall nahe Prerow auf dem Darß (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind sechs Menschen verletzt worden, fünf von ihnen schwer. Ein 55-Jähriger aus Sachsen geriet mit seinem Geländewagen am Donnerstag auf nasser Straße in einer Kurve in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem anderen Auto zusammen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Fahrer und zwei 12-jährige Kinder in dem Geländewagen wurden schwer, die Beifahrerin leicht verletzt, hieß es. Auch die beiden 75 und 73 Jahre alten Insassen des entgegenkommenden Autos aus Niedersachsen seien schwer verletzt worden. Als Unfallursache vermuten die Ermittler, dass der Geländewagenfahrer zu schnell unterwegs gewesen war. Die Verletzten seien mit zwei Hubschraubern und vier Rettungswagen in Kliniken gebracht worden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 30 000 Euro.