Prozesse : Fünf Jahre und sieben Monate Haft für Vergewaltigung

Wegen einer besonders schweren Vergewaltigung und Körperverletzung hat das Landgericht Schwerin einen 38-jährigen Mann zu fünf Jahren und sieben Monaten Gefängnis verurteilt. Die Richter sahen es am Freitag als erwiesen an, dass der Angeklagte im September 2019 eine 49 Jahre alte Bekannte unter einem Vorwand in seine Wohnung in Wismar lockte und sie dort missbrauchte. Dabei habe er sie mit einem Messer bedroht, sie geschlagen und getreten.

von dpa

24. April 2020, 11:01 Uhr

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von sechs Jahren und drei Monaten beantragt. Der Verteidiger wollte einen Freispruch erreichen. Der Angeklagte beteuerte bis zuletzt seine Unschuld und behauptete, es habe sich um einvernehmlichen Sex gehandelt. Diese Aussagen wertete das Gericht als unglaubwürdig.