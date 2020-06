Gesellschaft : Fünf Jahre Ehrenamtsstiftung: Förderung an Vereine

von dpa

22. Juni 2020, 15:46 Uhr

Die Ehrenamtsstiftung des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat in den fünf Jahren seit ihrer Gründung im Juni 2015 rund 2,7 Millionen Euro Förderung an Vereine im Land ausgereicht. Das Geld sei für 2766 ehrenamtliche Vorhaben eingesetzt worden, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montag in Schwerin bei der Verabschiedung von Stiftungsgeschäftsführer Jan Holze. Er soll einer von zwei Vorständen der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt werden, die an diesem Dienstag in Neustrelitz gegründet werden soll.