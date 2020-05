Wetter : Frühling in MV mit viel Sonne und wenig Niederschlag

Mecklenburg-Vorpommern gehört im diesjährigen Frühling zu den Bundesländern mit dem wenigsten Niederschlag. Nur in Sachsen-Anhalt habe es noch weniger Niederschlag gegeben, heißt es in der am Freitag veröffentlichten vorläufigen Frühjahrsbilanz des Deutschen Wetterdienstes. Demnach fielen in den Monaten März bis Mai rund 70 Liter pro Quadratmeter und damit fast nur die Hälfte des langjährigen Mittels von 1961 bis 1990. Der Frühling war im Land mit 8,6 Grad im Durchschnitt etwas wärmer als im langjährigen Mittel (7,2 Grad) und mit rund 690 Sonnenstunden sonniger (516 Stunden im Mittel).

von dpa

29. Mai 2020, 15:54 Uhr

Trotz regionaler Unterschiede sei es im Mai insgesamt nach wie vor zu trocken gewesen, heißt es vom Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern. Besonders auf sandigen Böden sei von irreversiblen Schäden für bestimmte Pflanzen auszugehen. Bundesweit gehört der diesjährige Frühling zu den sechs niederschlagsärmsten seit 1881.