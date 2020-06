Unfälle : Frau bei Verkehrsunfall auf Rügen schwer verletzt

von dpa

16. Juni 2020, 16:54 Uhr

Eine 73 Jahre alte Frau ist bei einem Verkehrsunfall in Sellin auf Rügen schwer verletzt worden. Die Frau wollte am Dienstagvormittag ein Wohnmobil beim Rückwärtsfahren einweisen und wurde dabei angefahren, wie die Polizei mitteilte. Sie stürzte und zog sich eine Kopfverletzung zu. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau in ein Krankenhaus. Laut Mitteilung schwebt sie nach ersten Einschätzungen in Lebensgefahr.