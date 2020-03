Medien : Franziska Knuppe bei «Masked Singer» enttarnt

Model Franziska Knuppe ist als zweite Prominente aus der Musik-Rateshow «The Masked Singer» ausgeschieden. Die 45-Jährige schlüpfte am Dienstagabend in Köln aus ihrem knallpinken Fledermaus-Kostüm - sie hatte zu wenige Stimmen der Zuschauer erhalten. «Das ist wirklich auch das erste Mal, dass ich so singe. Und ich war so aufgeregt», sagte Knuppe. Als sie ihr Lied - «Beat It» von Michael Jackson - noch mal vortragen sollte, stolperte sie prompt im Text. «Seht ihr! Ich habe schon wieder alles vergessen», sagte sie. «Immer noch aufgeregt.»

von dpa

18. März 2020, 05:43 Uhr

Das Rateteam und vor allem Juror Rea Garvey (46) hatte zuvor einstimmig auf das in Rostock geborene Model getippt - Garvey ist mit ihr gut befreundet. Viele Zuschauer und auch einige vermeintliche Experten hatten sich dagegen blenden lassen und Lena Meyer-Landrut (28) unter dem Kostüm vermutet.

Bei der ProSieben-Show «The Masked Singer» singen Prominente in aufwendigen Bühnenkostüme um die Wette - die Zuschauer rätseln, wer sich dahinter verstecken könnte. Wer die wenigsten Stimmen bekommt, wird demaskiert. In der ersten Folge der neuen Staffel war Sängerin Stefanie Heinzmann (31, «My Man Is a Mean Man») enttarnt worden.