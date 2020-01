Freizeit : Förster aus Bayern ist Deutschlands bester Hirschrufer

Förster Fabian Menzel aus Bayern ist in diesem Jahr Deutschlands bester Hirschrufer. Bei der europaweit größten Jagdmesse in Dortmund setzte sich der 40-Jährige am Freitag gegen elf weitere Imitatoren durch. «Ich habe aus Jux und Dollerei mitgemacht», sagte der frisch gekürte Sieger aus Nüdlingen bei Bad Kissingen der Deutschen Presse-Agentur. «Das Hirschrufen ist ein großes Hobby.» Er sei zum vierten Mal bei der «Jagd & Hund» angetreten.

von dpa

31. Januar 2020, 13:49 Uhr

Bei der alljährlichen Deutschen Meisterschaft der Hirschrufer - ein Publikumsmagnet - kam diesmal Thomas Soltwedel aus Mecklenburg-Vorpommern auf Platz zwei. 2019 hatte er den Titel gewonnen. Auf Rang drei wählte die Jury Tasso Wolzenburg aus dem nordrhein-westfälischen Bad Laasphe. Unter den Teilnehmern aus Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen war nur eine Frau - Hildegard Zervos aus NRW (Oberzier) wurde neunte. Die Konkurrenten mussten sich in drei Disziplinen messen und etwa den «Schrei des Siegers nach dem Kampf» nachahmen. Veranstalter ist das Jagdmagazin «Wild und Hund».