Finanzen : Finanzminister Meyer kündigt zweiten Nachtragshaushalt an

Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) hat zur Bewältigung der Corona-Krise einen zweiten Nachtragshaushalt angekündigt. Zur Umsetzung der vom Bund angestoßenen Konjunkturmaßnahmen werde die Landesregierung in der zweiten Jahreshälfte einen weiteren Nachtragshaushalt auf den Weg bringen, teilte Meyer am Donnerstag in Schwerin mit.

von dpa

11. Juni 2020, 16:35 Uhr

Der Landtag in Schwerin hatte bereits Anfang April ersten einen Nachtragshaushalt beschlossen, mit dessen Hilfe sich das Land gegen die Folgen der Corona-Pandemie stemmen will. Dort wurde der bislang 9,4 Milliarden Euro umfassende Rekord-Etat für 2020 noch einmal um 700 Millionen Euro aufgestockt.

«Mit dem vom Bund angestoßenen Konjunkturprogramm werden starke Impulse für Wachstum und Beschäftigung in Mecklenburg-Vorpommern gesetzt. Das Land wird auch durch eigene Beiträge seinen Teil hierzu leisten», erläuterte Meyer. Eine wesentliche Grundlage werde die für September zusätzlich geplante Steuerschätzung des Bundes sein.

«Aufgrund des schwer abzuschätzenden Verlaufs der Pandemie und der sich daraus ergebenden großen Unsicherheiten bezüglich der Einnahmesituation der öffentlichen Haushalte ist ein solcher Schritt notwendig», sagte Meyer. Das Gesetzgebungsverfahren solle Ende Oktober in den Landtag eingebracht werden und zum Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Die Bundesregierung hatte sich in der vergangenen Woche auf ein Konjunkturpaket für 2020 und 2021 im Umfang von 130 Milliarden Euro verständigt. Damit sollen Wirtschaft und Konsum der Bürger wieder angekurbelt und eine schwere Rezession infolge der Corona-Pandemie abgewendet werden.