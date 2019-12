Freizeit : Finanzierung für Millionen-Projekt mit Tauchturm fehlt

Die Stadt Waren an der Müritz sieht kaum noch Chancen für die Umsetzung des 90 Millionen Euro teuren Tauchturm-Projektes «Aqua Regia Park». «Bisher ist kein Finanzierungsnachweis vorgelegt worden», sagte Bürgermeister Norbert Möller (SPD) am Mittwoch. Damit könne über das Projekt auch nicht mehr auf der letzten Stadtvertretersitzung am 18. Dezember beraten werden, wie ursprünglich geplant. Die Stadtvertreter hatten dem Investor - Gregor Schmidt von der RP Entwicklungsgesellschaft (Radolfzell) - im Januar 2019 ein letztes Ultimatum gestellt und einen Nachweis für die Finanzierung bis Ende 2019 gefordert.

von dpa

11. Dezember 2019, 11:32 Uhr

Die Pläne für den «Aqua Regia Park» hatte Schmidt seit 2015 in Waren verfolgt, auch mit Unterstützung der Stadt. Mehrfach waren aber Fristen verstrichen, ohne dass nötige Unterlagen vorgelegt wurden. Zuletzt war der Investor auch für die Stadt nicht mehr erreichbar, erläuterte Möller. Er sei «persönlich sehr enttäuscht.»

Zum geplanten «Park» gehörte ein 35 Meter hoher Tauchturm, der laut Schmidt der größte bundesweit gewesen wäre. Dort sollte das Tauchen trainiert werden. Zudem waren auf dem 74 000 Quadratmeter großen Grundstück am Kurgebiet ein 140-Zimmer-Luxushotel, Schwimmbad, Veranstaltungszentrum sowie Gebäude mit Therapie- und Wellnessangeboten geplant. Für Nachfragen war Schmidt nicht erreichbar.