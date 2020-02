Brände : Feuer zerstört Haus mit Töpferei in Ducherow

von dpa

04. Februar 2020, 17:20 Uhr

Ein Brand in einem Wohnhaus mit Töpferei hat in Ducherow (Vorpommern-Greifswald) einen geschätzten Schaden von rund 100 000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Dienstag gegen Mittag im Töpfereiteil des Gebäudes ausgebrochen und hatte sich über den Schornstein ausgebreitet. Die beiden Bewohner des Hauses konnten sich unverletzt retten. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.