Musik : Festspiele starten mit Kleinkonzerten und Internet

Die Festspiele stehen vor der ungewöhnlichsten Saison ihrer 30-jährigen Geschichte. Beim Eröffnungskonzert in Neubrandenburg sind nur 58 Gäste zugelassen. Die anderen können per Internet zuschauen.

von dpa

13. Juni 2020, 10:05 Uhr

Die 30. Saison der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern wird am Samstag (18.00 Uhr) in der Konzertkirche Neubrandenburg eröffnet. Wegen der Corona-Auflagen sind nur 58 Besucher zugelassen. Erwartet wird unter anderem Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Auf der Bühne spielen acht Musiker der NDR Radiophilharmonie Werke von Brahms und Mendelssohn-Bartholdy. Die wenigen Tickets waren binnen einer Stunde weg, wie ein Sprecher der Festspiele sagte.

Wer keines bekommen hat, kann das Eröffnungskonzert live im Internet auf den Seiten des NDR und der Festspiele verfolgen. Damit beginnt der «Netzspielsommer», bei dem die Festspiele via Internet Musik zu den Menschen bringen wollen. Anschließend (19.45 Uhr) gibt es ein weiteres kleines Konzert mit dem Duo Deep Strings im Foyer der Konzertkirche, das ebenfalls im Netz gestreamt wird.

Am Sonntag soll dann neun Stunden lang im Internet gesendet werden, darunter ein Kinderprogramm als Ersatz für das eigentlich für diesen Tag geplante Kinder- und Familienfest der Festspiele im Schloss und Schlosspark Hasenwinkel (Landkreis Nordwestmecklenburg). Anschließend soll die gesamte Breite des Festspielsommers präsentiert werden. Dazu gehören nach Angaben eines Sprechers Video-Botschaften von Spitzenkünstlern, Konzert-Aufzeichnungen und Porträts.

Großveranstaltungen, unter die Festspiele-Konzerte fallen, sind wegen der Corona-Gefahr in Mecklenburg-Vorpommern vorerst bis zum 31. August untersagt. Für die Zeit danach hoffen die Organisatoren, dass sie ihr Programm wie geplant auf die Bühnen des Landes bringen können. Eines der ersten Konzerte wäre dann gleich eine «Weltstars in Redefin»-Veranstaltung mit Stargeiger Nigel Kennedy am 5. September im Landgestüt Redefin mit bis zu 3000 Zuhörern. Die Festspiele-Saison dauert bis zum 12. September.