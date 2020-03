Gesundheit : Fernsehansprache Schwesigs zur Corona-Krise

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will sich angesichts der Corona-Krise am Samstag in einer Fernsehansprache zur aktuellen Situation im Land äußern. Viele Bürger machten sich Sorgen um ihre Gesundheit, um ihre Familie und um ihren Arbeitsplatz. Daher wolle die Ministerpräsidentin darlegen, welchen Weg die Landesregierung gehe und welche Entscheidungen sie getroffen habe, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen, erklärte Regierungssprecher Andreas Timm am Freitag in Schwerin zur Begründung. Die Ansprache werde um 19.55 Uhr im NDR unmittelbar nach dem «Nordmagazin» ausgestrahlt.

27. März 2020, 18:26 Uhr

Schwesig hatte sich am Donnerstag zuversichtlich geäußert, dass Deutschland mit den eingeleiteten Maßnahmen und seinen leistungsfähigen medizinischen Einrichtungen gut durch die Krise kommen könne. «Aber das wird nicht die Medizin für uns allein erledigen, sondern wir alle müssen weiter mithelfen, indem wir uns an die Regeln halten und die Maßnahmen umsetzen», betonte sie. Es sei viel zu früh, schon jetzt über mögliche Lockerungen der Kontaktsperren zur Eindämmung der Corona-Epidemie zu diskutieren. Es gelte die Maßnahmen vor Ort gut umzusetzen, und dann nach Ostern die Lage anzuschauen und und zu entscheiden, wie es weitergeht.